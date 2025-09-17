Промпроизводители РФ в августе повысили цены на товары на 1,1%

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок повысились цены на антрацит, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, ангидрит, природный графит, торфяные брикеты и полубрикеты

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в августе 2025 года, по предварительным данным, выросли на 1,1% по сравнению с июлем 2025 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок повысились цены на антрацит (+30,3%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (+29,5%), ангидрит (+13%), природный графит (+11,1%), торфяные брикеты и полубрикеты (+8,6%). При этом снижение цен отмечено на железную товарную необогащенную руду (-17,7%), железорудные (окисленные) окатыши (-15,5%), доменный железорудный агломерат (-11%), коксующийся уголь (-10,4%).

В обрабатывающих производствах выросли цены на термоугли из бурого угля (лигнита) (+12%), автомобильный бензин (+11,7%), отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком (+9,6%), стабильный газовый конденсат (+8,1%). Снизились цены на карбюраторные масла (-10,8%), газообразные углеводороды, кроме природного газа (-10%).

В текстильном производстве выросли цены на хлопчатобумажные ткани (+7,7%), ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию (+7,3%), медицинскую гигроскопическую вату (+4,8%). Снизились цены на искусственный вязаный мех (-7,1%), стеганые одеяла (-6,9%), ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон (-2,8%).

В производстве пищевых продуктов выросли цены на замороженную говядину (+24,5%), модифицированные крахмалы (+11,8%), гречневую крупу (+10,5%), шоколад в упакованном виде (+10,2%), жареный кофе (+8,3%). В сегменте снизились цены на икру осетровых рыб (-7,8%), молокосодержащие продукты и консервы, молокосодержащие продукты и консервы с заменителем молочного жира (-7,7%).

В производстве химических веществ и химических продуктов снизились цены на этилен (-31,4%), синтетические каучуки в первичных формах (-21,8%), органические поверхностно-активные вещества, кроме мыла (-15,9%), отдельные услуги по производству синтетических каучуков в первичных формах, выполняемые субподрядчиком (-15,4%), бензолы (-15,2%).