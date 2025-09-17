Его стоимость достигла 62,89 рубля за 1 л

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 15 сентября 2025 года выросли на 28 копеек - до 62,89 рубля за 1 л, дизель подорожал на 15 копеек, до 71,88 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 28 копеек и составили 59,63 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 29 копеек - до 65,07 рубля за 1 л, АИ-98 - на 16 копеек, до 85,2 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 15 копеек, до - 71,88 рубля за 1 л.

За период с 9 по 15 сентября 2025 года увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, более всего в Тамбовской области (+4,7%) и Чеченской Республике (+4,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,6 до 90,31 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,5 до 64,1 рубля, марки АИ-95 - от 62,2 до 68,45 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,7 до 90,19 рубля за 1 л.