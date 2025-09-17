Морковь в России с 9 по 15 сентября подешевела на 2,9%

В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем уменьшились на 0,6%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Стоимость моркови в России с 9 по 15 сентября 2025 года снизилась на 2,9%, столовой свеклы - на 2,8%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем уменьшились на 0,6%. В том числе на яблоки - на 2,4%, лук репчатый - на 2,3%, капусту белокочанную - на 2,2%, картофель - на 1,5%, огурцы - на 0,8%. В то же время помидоры подорожали на 6,4%, бананы - на 1,2%.

Также за этот период снизились цены на рис - на 0,4%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и пшено - на 0,3%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное и консервы овощные для детского питания - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, сметану, соль поваренную и водку - на 0,1%.

В то же время выросли цены на яйца куриные - на 0,8%, колбасы вареные - на 0,4%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко пастеризованное, хлеб ржаной, сахар-песок, крупу гречневую, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядину, мясо кур, молоко ультрапастеризованное, хлеб пшеничный и печенье - на 0,1%.