Рост составил 7,69%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 15 сентября составил 7,69%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,08%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже восьмую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Дизель же дорожает на АЗС с начала 2025 года по 15 сентября существенно ниже уровня инфляции (2,55% против 4,08%).

Росстат отметил, что с 9 по 15 сентября бензин подорожал на 0,45%, дизель - на 0,22%, при этом инфляция в РФ составила 0,04%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.

В Минэнерго прокомментировали журналистам, что министерство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. Ведется планомерная работа по обеспечению стабильных поставок моторного топлива потребителям и сдерживанию роста цен. "Продолжается действие мер, принятых правительством Российской Федерации. Так, в условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок", - напомнили в министерстве и добавили, что Минэнерго в ежедневном режиме проводит работу с регионами и предпринимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения экономики и населения страны топливом.

Ранее Минэнерго России сообщало, что считает минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. В министерстве также отмечали, что намерены удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.