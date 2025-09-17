ФАС выдала предупреждение "Газпромнефть - региональные продажи"

Организация повысила цены на бензин на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ФАС выдала предупреждение ООО "Газпромнефть - региональные продажи". Общество устанавливало разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении службы.

"Компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в границах г. Тюмени и Тюменского района. Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин", - сообщили в ФАС.

Такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тюменское УФАС России выдало ООО "Газпромнефть - региональные продажи" предупреждение, которое необходимо исполнить до 29 сентября текущего года. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело, отметили в ФАС.

ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.