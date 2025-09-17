Глава киевского режима отметил, что $60 млрд из них - это украинский бюджет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Украины нацелены на завершение конфликта, но если этого не произойдет, то в 2026 году им понадобится изыскать $120 млрд. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. <...> План "А" для нас - это завершить войну, план "Б" - найти $120 млрд", - заявил он на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой в Киеве.

Ранее премьер-министр страны Юлия Свириденко заявила, что проект бюджета Украины на 2026 год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться.