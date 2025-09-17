Однако СО ЕЭС против

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Россети" поддерживают инициативу о передаче им функций "Системного оператора" (СО ЕЭС) с 2028 года, это позволит исключить дублирующие направления деятельности, сообщили ТАСС в компании. Между тем, в "Системном операторе" заявляют, что считают это неприемлемым.

Ранее 17 сентября издание РБК сообщило, что сенаторы направили кабмину законопроект о передаче функций "Системного оператора" компании "Россети". Документ подготовили сенаторы Андрей Кутепов, Александр Брыксин и Валерий Васильев, предполагается его вступление в силу с 2028 года, пишет издание.

"Россети" поддерживают данную инициативу. Это позволит сосредоточить в одной компании функции управления энергосистемой с ответственностью перед потребителями. Можно будет исключить дублирующие направления деятельности, в том числе в сфере диспетчеризации", - сказали ТАСС в "Россетях". Кроме того, в компании считают, что это позволит сосредоточить в одной организации задачи по перспективному планированию и непосредственной реализации мероприятий по развитию сети.

Как заявили ТАСС в "Системном операторе", регулятор считает неприемлемой возможность передачи функций СО ЕЭС.

"Позиция АО "СО ЕЭС" о неприемлемости передачи функций "Системного оператора" сетевой компании остается прежней. Мы не поддерживаем данную инициативу", - отметили в организации. В "Системном операторе" считают, что передача функций приведет к снижению надежности и экономической эффективности работы энергосистемы, дискриминации поставщиков и потребителей, а также необходимости фундаментального изменения законодательства, механизмов и процедур работы отрасли, сформированных с учетом института независимого "Системного оператора". "Также это приведет к утрате уникальной экспертизы, исторически формировавшейся в системе оперативно-диспетчерского управления страны", - отметили в СО ЕЭС

В июле министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго поддерживает развитие "Россетей" и приложит усилия для того, чтобы компания была представлена во всех регионах России. По его словам, "Системный оператор" должен в дальнейшем выполнять свою функцию, пока он является представителем во всех субъектах РФ. Однако Минэнерго намерено начать постепенное сближение "Россетей" и "Системного оператора", поскольку считает, что функции этих организаций дублируются.