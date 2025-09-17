Продукты, прошедшие сертификацию "Роскачество - Функциональное питание", содержат высокое количество белка и пищевых волокон

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В России появились первые функциональные сладости, орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" сертифицировало компанию "Фитнес фуд" из Тольятти. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Сертификацию прошли сразу 49 видов товаров. В их числе - глазированные батончики, шоколад, печенье, мороженое, панкейки и другое. Сертификация подтвердила, что эти функциональные продукты содержат высокое количество белка и пищевых волокон", - говорится в сообщении.

Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ "Продукты пищевые функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности". Церемония вручения при участии заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой состоялась на площадке международной осенней выставки продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 16 по 19 сентября в Крокус Экспо.

"Мы внимательно изучаем предпочтения потребителей и создаем продукцию для активных людей. Эта награда - не первая для нас, но она особенно важна, так как мы стали первой российской компанией, получившей сертификат соответствия стандартам функционального питания на сладости. Мы уверены, что сладкое может быть не только вкусным, но и полезным", - отметила директор "Фитнес фуд" Вера Бугера.

Функциональные продукты содержат в исходном составе высокую долю таких полезных веществ, как, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация "пользы" должна составлять не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии, рассказали в Роскачестве.

Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации, добавили в организации.