МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. На долю индивидуальных предпринимателей - подрядчиков по строительству индивидуального жилья, работающих с эскроу, приходится 64%, общества с ограниченной ответственностью занимают 36%. Об этом сообщила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, выступая на Всероссийском банковском форуме "Стратегия МСП 2026".

По ее словам, сейчас наблюдается рост использования механизма эскроу в ИЖС. По данным портала строим.дом.рф, на данный момент 63% подрядчиков строят одновременно более двух домов с эскроу, в том числе 43% - 2-5 домов, а 7% подрядчиков перешли на строительство с эскроу более 11 домов одновременно.

"Популярность механизма эскроу постепенно растет, доля подрядчиков, строящих с использованием этого механизма, будет увеличиваться. При этом у индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, как правило, нет больших ресурсов для сопровождения проекта - им нужны готовые простые и понятные инструменты. В нашем банке есть такой продукт - программа кредитования ИЖС-Подряд. Банк ДОМ.РФ одобрил подрядчикам ИЖС финансирование на сумму 43 млрд рублей, на эти средства может быть построено около 700 тыс. кв. метров индивидуального жилья", - отметила Корнелюк.

В банке ожидают, что к 2030 году доля строительства ИЖС по договорам подряда с эскроу в общем объеме строительства ИЖС достигнет 23,5% (14,1 млн кв. м) при вводе 60 млн кв. м. жилья. Сейчас она составляет 1%.