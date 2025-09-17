На потребительском рынке она замедлилась до 0,04%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 9 по 15 сентября зафиксирована на уровне 8,02% против 8,1% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 9 по 15 сентября 2025 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,04%. На продовольственные товары цены снизились (0,02%). Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (0,6%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до околонулевых (0,03%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14%, в секторе наблюдаемых услуг - до 0,02%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 8,02%", - отмечается в обзоре.