Продажи автомобилей УАЗ в России в августе снизились на 48%

Они достигли 1,4 тыс. единиц

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Объем реализации автомобилей УАЗ в России по итогам августа 2025 года составил почти 1,4 тыс. единиц. Этот показатель почти в два раза ниже (-48%) результата аналогичного периода 2024 года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По данным агентства "Автостат", в августе 2025 года в России было реализовано 1 365 новых автомобилей УАЗ. Это на 48% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении.

За отчетный период лидером продаж стала линейка коммерческих автомобилей СГР (реализовано 463 единиц) с долей 34%. За ней следуют флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" (426 единиц), легкий грузовик "Профи" (256 единиц), "Пикап" (200 единиц) и внедорожник "Хантер" (20 единиц).

При этом за восемь месяцев 2025 года в России было продано 12,9 тыс. новых автомобилей марки, что на 36% меньше, чем в январе - августе 2024 года.