Также, по данным ЦБ, операции с валютными ПФИ в 2025 году стабилизировались

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Темпы роста российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в 2024 году и первой половине 2025 года снизились. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале "Рынок производных финансовых инструментов", опубликованном на сайте Банка России.

"Процесс восстановления рынка ПФИ в 2024 г. - первой половине 2025 г. замедлился в условиях ограниченного доступа на внешние рынки. При этом потребности российских участников во многих инструментах ПФИ остаются преимущественно однонаправленными, затрудняя нахождение контрагентов. Это замедляет развитие рынка ПФИ", - отмечается в документе ЦБ.

Также, по данным ЦБ, операции с валютными ПФИ в 2025 году стабилизировались. Сокращение расчетов в иностранной валюте за внешнеторговые операции ограничивает потенциал этого сегмента рынка.

При этом в документе отмечается, что объемы процентных ПФИ незначительно выросли, но длительный период жестких денежно-кредитных условий и ожидание их постепенного смягчения снижают интерес к хеджированию процентных рисков.

"Отсутствие российских индикаторов, которые корректно отражали бы текущие цены, мешает развитию товарных деривативов. Наиболее активно торгуются только ПФИ на драгоценные металлы. Достаточно динамично развиваются биржевые ПФИ. Объем открытых позиций во фьючерсных контрактах на срочном рынке Московской биржи вырос почти на треть. Заметнее всего увеличился объем операций в секции денежного рынка", - отмечается в документе.