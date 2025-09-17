Компания UserGate представила новую линейку аппаратных платформ для своих решений по сетевой безопасности - NGFW

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Компания UserGate представила линейку решений по сетевой безопасности, включая новые аппаратные платформы NGFW (Next Generation Firewall) и DCFW (Data Center Firewall), на международном форуме Kazan Digital Week в Казани. Об этом на брифинге сообщил директор по развитию бизнеса UserGate Эльман Бейбутов.

"Компания UserGate представляет здесь новую линейку аппаратных платформ для своих решений по сетевой безопасности - NGFW. На стенде компании можно ознакомиться с новыми версиями платформ. Мы также представляем свою открытую экосистему UserGate SUMMA, которая включает систему мониторинга и реагирования на инциденты, систему защиты веб-приложений и решение для защиты хостов. Мы позиционируем эту экосистему как открытую для интеграций с продуктами наших технологических партнеров и клиентов", - рассказал Эльман Бейбутов.

Он подчеркнул, что в 2024 году компания заняла первое место на российском рынке решений класса NGFW по данным Центра стратегических разработок. "Недавно на рынок вышел DCFW - решение, позволяющее закрывать проблемы сетевой безопасности в очень крупных корпорациях, которые работают на высокопроизводительных сетевых магистралях. DCFW обеспечивает безопасность в высоконагруженных средах. Летом этого года мы представили отдельное решение - UserGate WAF (Web Application Firewall), которое позволяет обезопасить веб-приложения. А в ближайшее время планируем вывести отдельный продукт - веб-прокси UserGate SWG (Secure Web Gateway) для того, чтобы защитить пользователей при доступе в интернет, ограничить доступ к тем ресурсам, которые могут быть вредоносными и фишинговыми", - поделился Эльман Бейбутов.

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Эксперты, в частности, обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

