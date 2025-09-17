Он увеличился на 46%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам второго квартала 2025 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 739 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Прирост портфеля займов МФО продолжил замедляться под действием макропруденциальных лимитов и высоких процентных ставок. По итогам второго квартала 2025 г. портфель займов достиг 739 млрд руб. (+46% год у году) и фондировался преимущественно банковскими кредитами и заимствованиями у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями", - отмечается в документе.

По данным ЦБ, во втором квартале 2025 года МФО предоставили займов на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года на общую сумму 533 млрд рублей. В выдачах физическим лицам преобладали займы с умеренной полной стоимость кредита (ПСК) до 150% годовых, которые пользуются спросом среди клиентов маркетплейсов.

Чистая прибыль МФО по итогам первой половины 2025 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 25 млрд рублей. При этом, по данным ЦБ, рентабельность капитала в целом по рынку выросла впервые с четвертого квартала 2023 года и составила 18,1%.

Количество участников в реестре МФО уменьшилось с 879 до 869. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года чистая прибыль снизилась более чем у половины компаний. В результате доля топ-20 крупнейших компаний по портфелю займов обновила многолетний максимум и достигла 65%.