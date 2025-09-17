Среднемесячный объем поддержки на одного работника могут приравнять МРОТ, к которому прибавят страховые взносы и районный коэффициент

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает ввести меры, направленные на поддержку работников промышленных предприятий, которые временно ввели режим неполной занятости. Предприятия, которые организуют временные рабочие места для своих сотрудников, смогут получить субсидии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Рынок труда по-прежнему благоприятен для соискателей, особенно для тех, кто имеет рабочую профессию. Однако сейчас отдельные компании в силу конъюнктуры рынка и особенностей производственных процессов сталкиваются с краткосрочными снижениями объемов производства. В этих ситуациях, как правило, применяют режимы неполной занятости - то есть сокращение продолжительности рабочего дня или рабочей недели. Для того чтобы поддержать доход в период снижения основной нагрузки существует практика организации временных работ. Так как речь идет о важных для экономики регионов предприятиях предлагается возобновить действие мер по субсидированию временных работ, которые действовали ранее", - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Основная цель инициативы - обеспечение финансовой поддержки сотрудников, оказавшихся в ситуации, связанной с неполной рабочей нагрузкой и переходом на сокращенную рабочую неделю, а также предотвращение значительного сокращения доходов работников. Средства на организацию временных работ смогут получить производственные компании, которые перевели сотрудников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Речь идет о софинансировании временной занятости только для производственного персонала. Планируется, что среднемесячный объем поддержки на одного работника будет равен МРОТ, к которому прибавят страховые взносы и районный коэффициент. Такая субсидия будет выплачиваться за выполнение работ, которые не связаны с основной производственной деятельностью сотрудника.

В Минтруде пояснили, что временные работы для основного рабочего персонала организуются для того, чтобы поддержать доходы в период снижения основного заработка на период неполной рабочей недели. Это может быть, например, проведение ремонтных работ в производственных и служебных помещениях и другие задачи. Организация временных работ позволит работнику получать доход как от основной деятельности, на которой он занят в режиме неполной рабочей недели, так и за труд в рамках временных работ.

Работодатель вправе увеличить размер выплат за временные работы сверх предусмотренного государственной субсидией. Ожидается, что суммарно на протяжении 2025 года компании воспользуются этой мерой для организации временной занятости порядка 30 тыс. работников.