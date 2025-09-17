Он был принят в целях стабилизации социально-экономической ситуации и укрепления товарного рынка на территории региона

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области подписал закон, регулирующий розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции и устанавливающий особенности и ограничения ее оборота на территории региона. Документ опубликован на сайте губернатора и вступил в силу.

Закон устанавливает полномочия региональных органов власти, курирующих алкогольную торговлю, минимальный размер уставного капитала для получения лицензии, требования к площади торговых объектов и возможность правительства региона вводить полный запрет на продажу алкоголя в определенных местах.

"Настоящий закон принят в целях стабилизации социально-экономической ситуации, укрепления товарного рынка на территории Херсонской области", - сказано в тексте документа.

Закон принят Херсонской областной думой 10 сентября.

Как уточнили ТАСС в Минпромторге области, с момента снятия запрета на реализацию алкоголя 8 июля 2024 года в регионе уже выдано 68 лицензий, охватывающих 111 торговых точек в Херсонской области.