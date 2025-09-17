Запасы месторождений традиционного центра добычи к моменту открытия составляли около 40 трлн

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Проработанный набор технических решений по трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) газа на Ямале позволит дополнительно извлечь до 2 трлн кубометров. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на главной пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия" промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"У нас два ключевых опорных населенных пункта: Ноябрьск, ядро компании "Газпром нефть", <…> и газовая столица - Новый Уренгой, оба города празднуют 50 лет. И история их создания и развития связана с запасами сырья. <...> Запасы месторождений традиционного центра добычи к моменту открытия составляли около 40 трлн. При этом запасы легкого в добыче газа традиционных месторождений выработаны на 75%. <…> Что делать дальше - <…> безусловно, это так называемые трудноизвлекаемые запасы. <…> Здесь большая работа ведется, я хочу поблагодарить коллег из Минэнерго, по поручению нашего президента формируем программу и сейчас завершаем эту работу: по самым скромным подсчетам, набор решений, который уже, по сути, проработан, это плюс 2 трлн [кубометров газа] добычи, и что еще важно - порядка еще миллиарда жидких углеводородов", - сказал он.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошло свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).