Компания "Биоэн" построит в Карелии завод по добыче щебня

Группа компаний инвестирует в течение трех лет 1,6 млрд рублей в строительство промышленного комплекса по выпуску щебня

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Компания "Биоэн" построит в Суоярвском округе Карелии новый завод по добыче щебня, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы республики Артура Парфенчикова с руководителем компании Олегом Максимовым.

"При взаимодействии с правительством республики приняли решение открыть в Суоярвском округе еще один завод по добыче гранитного щебня в рамках имеющегося офсетного контракта, - рассказал Максимов, слова которого приводит пресс-служба. - К возведению завода приступят уже в следующем месяце, а его открытие запланировано через год. Кроме того, компания "Биоэн" начинает строительство дополнительных цехов по обработке природного камня в Пудожском районе Карелии".

В феврале 2024 года правительство Карелии заключило первый в России межрегиональный офсетный контракт с компанией "Биоэн". В рамках соглашения между Москвой и Карелией реализуется проект, по которому в течение десяти лет осуществляются поставки карельского щебня в столицу на общую сумму более чем 61 млрд рублей. Группа компаний "Биоэн" инвестирует в течение трех лет 1,6 млрд рублей в строительство в Карелии промышленного комплекса по выпуску щебня.

Межрегиональное сотрудничество оказалось успешным: на Ситозерском карьере со значительным опережением графика возведен новый завод, способный выпускать прочный щебень габбро-диабаз различных фракций и широкий ассортимент гранитных изделий.

Парфенчиков отметил, что сотрудничество правительства региона с компанией "Биоэн" оказывает положительное влияние на экономику Карелии, предприятие открывает новые рабочие места для местных жителей, а также является одним из крупных налогоплательщиков. "Биоэн" уделяет значительное внимание социальной защите своих работников. Так, при рождении первенца семья получает 800 тыс. рублей, 1 млн рублей - при рождении второго ребенка и 1,2 млн рублей - при рождении последующих детей. С начала 2025 года семь семей сотрудников предприятия в Кондопожском районе получили такие выплаты.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос добычи карельского мрамора. Ранее глава региона презентовал правительству Москвы всю палитру карельского мрамора, который может быть использован для облицовки зданий и станций столичного метро. Дорожная карта реализации проекта будет разработана в ближайшее время.