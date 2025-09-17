Каждую неделю осуществляется 32 прямых рейса из России в еврейское государство, сообщила глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом заявила журналистам глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова.

"Планируется запуск рейсов Тель-Авив - Краснодар", - сказала она.

Воронцова уточнила, что еженедельно осуществляется 32 прямых рейса из России в Израиль.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.