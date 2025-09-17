Экс-собственник холдинга "Борец" подал кассацию на решение о передаче активов государству

Согласно данным ЕГРЮЛ, 99,99004% уставного капитала "ПК Борец" принадлежало международной компании "Салтекор инвестментс"

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Компания "Борец холдинг компани" (Borets Holding Company Ltd, ОАЭ) подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Калининградской области, согласно которому нефтесервисный холдинг ООО "Производственная компания (ПК) "Борец" был обращен в собственность государства. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

27 марта текущего года Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ по делу ООО "ПК "Борец"- крупнейшего в РФ производителя насосных установок для нефтедобычи об обращении 100% долей холдинга в собственность государства.

В июне сообщалось, что судебные приставы по решению суда передали их государству. Также в июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим собственникам нефтесервисного холдинга "Борец" в удовлетворении апелляционной жалобы на решение первой инстанции.

Сам иск Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Калининградской области в начале 2025 года. В его обосновании отмечалось, что в нарушение российского законодательства холдинг "Борец", включающий стратегически значимые предприятия, оказался под контролем резидентов недружественных стран. Так, материнской компанией "Борец холдинг компани лимитед" (Borets Holding Company Ltd) управляли подданный Великобритании Шабад, гражданин Швеции Штульберг и Леонид Невзлин (признан иноагентом в РФ).

По данным Генпрокуратуры, прибыль стратегических компаний выводилась за рубеж в обход установленных указом президента РФ в марте 2022 года ограничительных мер в ответ на зарубежные санкции. К примеру, в декабре 2024 года были задокументированы факты вывода за рубеж финансовых активов более чем на 2 млрд рублей. В конце марта 2025 г. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 99,99004% уставного капитала "ПК Борец" принадлежало международной компании "Салтекор инвестментс" (Sultecor Investments Ltd.), 0,00996% - Центру разработки нефтедобывающего оборудования (Oilfield Equipment Development Center Ltd., Сейшельские о-ва). В свою очередь, 100% Sultecor Investments Ltd. контролировала "Борец холдинг компани" (Borets Holding Company Ltd, ОАЭ). Производимое холдингом оборудование используется на нефтяных месторождениях в России, США, Канаде, Бразилии, Египте, Кувейте, Казахстане.