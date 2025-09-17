Отмечается, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет оценивать поступающие данные

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку до уровня 4 - 4,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта до 4 - 4,25 процента", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

"Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономической активности в первой половине года замедлился. Рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция выросла и остается несколько повышенной", - подчеркнул регулятор.

Отмечается, что FOMC продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, а также долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных закладными. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к своему целевому показателю в 2%.

Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 29 октября.