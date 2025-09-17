Темпы роста ВВП США в 2025 году составят 1,6%

В 2026 году рост ВВП ускорится до 1,8%, сообщает ФРС страны

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) ожидает, что темпы роста ВВП США по итогам текущего года составят 1,6%, а в 2026 году ускорятся до 1,8%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"В нашем сводном отчете по экономическим прогнозам участники ожидают рост ВВП на 1,6% в этом году и на 1,8% в следующем году, что немного выше, чем прогнозировалось в июне", - сказал он.

ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку до уровня 4-4,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.