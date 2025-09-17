Темп роста инвестиций составил 20,3%, сообщил губернатор региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций, находящихся в работе в Ярославской области, на текущий момент составляет около 425 млрд рублей, планируется создание 27 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"У нас 20,3% темп (роста инвестиций) - в три раза выше, чем в среднем по стране. 177 млрд рублей мы привлекли в прошлом году, сейчас у нас в работе, не в обсуждениях, а в реализации - 425 млрд рублей инвестиций на 27 тыс. рабочих мест. Практически по всем нашим муниципальным округам", - сказал Евраев.

Губернатор отметил, что в каждом муниципальном округе региона определен инвестиционный уполномоченный, который отвечает за инвестиции. "Наша задача - чтобы каждый муниципальный округ привлекал инвестиции по всем отраслям: и промышленность, и АПК, и туризм, и строительство, и так далее. Мы их обучаем, но с них спрос", - отметил Евраев.

Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году составил 101%. Общий объем инвестиций в основной капитал региона по итогам 2024 года увеличился на 20% по сравнению с показателем 2023 года.