"Ъ": "Балтика" начнет производство собственных стеклянных бутылок на юге России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" планирует начать производство стеклянных бутылок и прочих емкостей для собственных нужд. Компания рассматривает возможность построить новое предприятие в Ростовской области, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Пивоваренная компания создала 16 сентября 2025 года новое юрлицо "Донстеклотех" в Ростовской области, где располагается принадлежащий "Балтике" пивзавод "Южная Заря 1974", сообщила газета. При этом компания подтвердила изданию создание нового юридического лица, которое может в дальнейшем стать единым оператором по стеклянной упаковке.

В настоящее время "Балтика" рассматривает различные перспективные направления для стратегического развития основного бизнеса, добавили там. По данным источника газеты, компания также допускает возможность создания собственного производства с нуля.