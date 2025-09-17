Джером Пауэлл также констатировал, что введенные Вашингтоном тарифы являются одним из факторов роста стоимости товаров в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Издержки, связанные с введением США пошлин в отношении других государств, в основном ложатся не на иностранных экспортеров, а на компании, которые непосредственно работают с американскими потребителями. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джером Пауэлл.

Он констатировал, что введенные Вашингтоном тарифы являются одним из факторов роста стоимости товаров в США. "Кажется, что происходит следующее: пошлины оплачивают по большей части не экспортеры, а, на самом деле, компании, которые находятся между экспортерами и потребителями", - пояснил Пауэлл. Он добавил, что этот бизнес "в полной мере настроен со временем переложить" издержки на американских потребителей. Пока, по его словам, это происходит "в меньших масштабах и медленнее", чем ожидалось.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.

ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%.