ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия 18-20 сентября проводит I Международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", который приурочен к празднованию 35-летия республики. В форуме в Цхинвале ожидается участие порядка 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа и Приднестровья, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

Организаторы форума презентуют инвесторам экономический потенциал республики, расскажут об особых торговых условиях для бизнеса, предоставят возможность первыми узнать о ключевых проектах и получить режим максимального благоприятствования, а также покажут культурную программу, где будет и музыка, и традиции, и горское гостеприимство. Как отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, "сегодня республика уверенно смотрит в будущее, создавая экономику, способную расти, привлекать инвестиции и быть открытой для мира, а международный экономический форум в Цхинвале станет символом этого перехода".

"На мероприятий ожидается порядка 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Приднестровья, а также представители регионов Северного Кавказа. 18 сентября форум откроется молодежным днем под названием "Будущее начинается сегодня". С приветственным словом к участникам форума обратится президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин", - сказали в оргкомитете.

19 сентября внимание будет сосредоточено на инвестиционной привлекательности республики и перспективах банковской системы. Запланированы четыре панельные дискуссии, среди которых - "Банковская система РЮО: точка роста инноваций и технологий", где состоится презентация первой национальной купюры с участием президентов Южной Осетии и Абхазии. Помимо этого, будут обсуждаться новые инвестиционные проекты, евразийское сотрудничество и развитие туризма. Среди спикеров - председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа, старшие вице-президенты ВТБ и ПСБ, представители ВЭБ.РФ, Банка Алании, Минэкономразвития и финансового блока республики. Завершится день концертом Государственного ансамбля "Симд" и Национального ансамбля Адыгеи "Исламей".

Завершающий день форума - 20 сентября - будет приурочен к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. Для жителей республики и участников форума организаторами подготовлена масштабная культурная программа - военный парад и демонстрация, "Народные подворья", ярмарка мастеров, выставки и грандиозный концерт.

"Ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента Южной Осетии Алана Гаглоева, на котором обсудят приоритетные инвестиционные проекты, сотрудничество с Российской Федерацией и международными партнерами. В дискуссии примут участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие. Вечером гостей ждут мастер-класс от спортсмена и рестлера Джефа Монсона и гала-концерт на Театральной площади Цхинвала.

Экономический потенциал республики

Южная Осетия, по данным организаторов форума, - уникальная по своему климату и географическому расположению страна. Несмотря на небольшие размеры территории, в республике наблюдается большая амплитуда высот. Климат в высокогорной части способствует образованию вечных снегов и ледников. В высокогорье преобладают горно-луговые почвы, на равнинах - бурые лесные почвы. Земельный фонд республики составляет свыше 380 тыс. га, из них более 126 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

На территории республики расположены рудные и нерудные месторождения и проявления: свинец, цинк, медь, ртуть, никель, тальк, мышьяк, барит, песчано-гравийные смеси, мергели, диабазы, базальты, серпентиниты, мрамор, габбро. Здесь в большом объеме можно найти ресурсы для деревообрабатывающей отрасли, а в недрах страны можно найти туф, змеевик, мрамор, каолин, песчаник, известняк, глину, гипс и другие ископаемые.

Территория республики покрыта сетью рек. В ущельях, долинах и устьях рек находятся источники минеральных вод, химический состав которых дает возможность использовать их для лечения всевозможных заболеваний.

"Все эти факторы открывают возможности для развития разных отраслей промышленности, сельского хозяйства и туризма. Создают благоприятные условия для развития таких отраслей и умеренно-континентальный климат с мягкой зимой и теплым летом. Все это, а также живописные пейзажи, исторические памятники и природные заповедники делают республику привлекательной для туристической индустрии. Руководство страны предлагает налоговые преференции, упрощенные процедуры регистрации бизнеса и поддержку со стороны государства для инвесторов", - подчеркнули в оргкомитете.

О форуме

Форум пройдет в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

