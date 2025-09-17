Таким правом пока обладает только федеральный уполномоченный, отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия") разработал законопроект о праве региональных уполномоченных по правам предпринимателей обжаловать судебные акты, принятые в отношении предпринимателей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время такое процессуальное право предоставлено федеральному уполномоченному, деятельность которого, в силу объективных причин, не может охватить все субъекты Российской Федерации с учетом сложившихся многочисленных рынков товаров и услуг и количества споров, рассматриваемых в арбитражных судах", - указал Антропенко в пояснительной записке.

Необходимые изменения парламентарий предлагает внести в Арбитражный процессуальный кодекс. Также он предлагает закрепить в кодексе право региональных уполномоченных вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Этим правом в настоящее время также обладает только федеральный уполномоченный.

Кроме того, законопроектом предусматривается право регионального уполномоченного запрашивать сведения, документы и материалы в рамках его полномочий не только у органов публичной власти, но и у организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или публичными полномочиями.

"В настоящее время в Российской Федерации созданы различные специализированные организации, предоставляющие меры поддержки субъектам предпринимательской деятельности, которые при этом не являются органами публичной власти. <…> Таким образом, региональный уполномоченный получит право оперативно в течение 15 календарных дней запрашивать у данных субъектов необходимую информацию, а также право быть принятыми данными организациями и их руководителями для оперативного решения задач, стоящих перед региональным уполномоченным", - следует из документа.