МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Список моделей автомобилей, подходящих под требования о локализации такси, важно опубликовать до конца года. Это поможет перевозчикам подготовиться к вступлению в силу новых норм с 1 марта, заявил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"Необходимо ускорить работу по формированию перечня автомобилей для такси, чтобы дать перевозчикам возможность подготовиться к изменениям. "Цифровой мир" обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение опубликовать список до конца года", - сказал он.

Корнеев не стал делать собственных предположений о том, какие модели будут использоваться в "локализованном" такси. "Пока мы имеем только информационные вбросы, главная цель которых - успокоить профессиональное сообщество слишком широким списком допущенных автомобилей. Обсуждать их преждевременно. Ждем финального варианта", - подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на договоренности "Яндекса" с "Автовазом" о взаимодействии по спецификации автомобилей для такси и условиям их поставок. "Что мы и предлагали еще в феврале, когда был реанимирован в Думе после года забвения закон о локализации в такси. Такие же соглашения нужны и с другими автопроизводителями, чтобы они производили подходящие для такси и недорогие при массовой закупке автомобили. Тогда и цены на такси не взлетят", - резюмировал он.