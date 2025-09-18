Больше четверти опрошенных активно изучают вопросы создания ИТ-стартапов, еще у половины эта тема вызывает интерес, показали результаты исследования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большинство (76%) опрошенных подростков и представителей молодежи в возрасте до 35 лет интересуются технологическим предпринимательством. Такие данные получены в результате социологического опроса медиа "СберБизнес Live" в преддверии конференции Moscow Startup Summit (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"76% подростков и молодежи до 35 лет интересуются технологическим предпринимательством: больше четверти активно изучают вопрос создания ИТ-стартапов, а еще у половины эта тема вызывает интерес. Наиболее активный интерес к технологическому предпринимательству у молодых людей 18-24 лет (38%)", - следует из данных опроса.

Узнавать об акселераторах молодежь предпочитает из соцсетей и чатов в мессенджерах (48%), официальных сайтов акселераторов (46%), вузов и школ (44%). Самыми известными акселераторами по итогам опроса стали Молодежные акселераторы Сбера, Школа стартапов Сколково, а также "Высота" от Движения первых.

Ребят также мотивируют возможность запуска реального бизнеса (42%), финансирование проекта (41%), поиск и тестирование бизнес-идеи (32%), поиск команды (31%) и общение с единомышленниками (31%). Основными барьерами они считают нехватку стартового капитала (53%), сомнения в своих силах (50%), отсутствие знаний и навыков (47%), страх совершить ошибку (43%). Несмотря на существующие барьеры, 71% опрошенных представителей молодежи хотели бы принять участие в акселераторах, бизнес-инкубаторах по развитию ИТ-предпринимательства.

Из существующих олимпиад и конкурсов ИТ-стартапов респонденты лучше всего знают о таких, как Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательству и "Большая перемена - время твоих возможностей" (35% и 31% опрошенных соответственно).

Опрос проходил онлайн среди мужчин и женщин 12-35 лет, которые живут в городах России с населением свыше 100 тыс. человек.