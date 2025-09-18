Побережье Северного Ледовитого океана сложнее всего исследовать из-за транспортной доступности и сурового климата, рассказал геолог и академик РАН Валерий Верниковский

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Побережье Северного Ледовитого океана от Карского до Чукотского морей меньше всего изучено в российской Арктике. Это связано со сложной транспортной доступностью и суровыми климатическими условиями за полярным кругом, сообщил ТАСС российский ученый-геолог, исследователь Арктики, академик РАН Валерий Верниковский.

"Наша Арктика малоизучена, особенно это касается восточной ее части, начиная с Карского моря, а также Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Это объяснимо тем, что эта территория труднодоступна, особенно островная часть, и для того, чтобы там работать, нужно очень тяжело добираться. Это связано в том числе с ограничениями воздушного транспорта и с тем, что если, например, использовать вертолеты, то необходимо на пути делать промежуточные заправки, что очень дорого, а для научных геологических исследований практически невозможно. Поскольку это Серный Ледовитый океан - лед стоит длительное время в году", - сказал собеседник агентства.

Верниковский привел в пример архипелаг Де-Лонга - группу островов в Восточно-Сибирском море, в составе архипелага Новосибирских островов. "Это место открывается ото льдов практически на один месяц в году, все остальное [время] занято льдом. Соответственно, пройти можно только на ледокольных судах - это дорого и сложно для проведения геологических работ. Но сейчас идет бурное строительство ледоколов", - пояснил академик, обратив внимание на то, что, кроме строительства судов, необходимо укреплять береговую инфраструктуру российской Арктики.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".