"Зарплата.ру": 63% студентов подрабатывают во время учебного года

У 64% респондентов при этом успеваемость не падает, указано в итогах исследования сервиса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более двух третей российских студентов подрабатывают во время учебного года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Подрабатывают во время учебного года 63% опрошенных студентов. При этом многие респонденты отметили, что успешно совмещают работу и учебу, не теряя в успеваемости: 64% отметили, что их успеваемость не страдает, а 32% сказали, что успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне. Лишь 4% заметили значительное снижение успеваемости", - говорится в итогах исследования.

Среди причин, по которым 37% студентов не подрабатывают, чаще всего называют нехватку времени из-за учебы (67%). Также 47% отметили отсутствие подходящих предложений, 22% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 17% не хотят подрабатывать.

Кроме того, большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать свое время, но 28% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы. В первую очередь студенты при выборе подработки рассматривают гибкий график (88%). Также они обращают внимание на: уровень заработной платы (59%), близость места работы к университету или дому (38%), перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (34%).

По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее: 28% - до 5 часов; 28% - 6-10 часов; 25% - более 15 часов; 19% - 11-15 часов. Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали: репетиторство (18%); работа официантом (12%); работа курьером (13%); работа менеджером по продажам (8%); работа в кол-центре (7%); комплектация товаров (5%); работа няней (3%); работа в пункте выдачи товаров (3%); работа догситтером или выгульщиком животных (2%), уточнили аналитики.

Опрос проводился со 2 по 17 сентября среди 1 870 молодых респондентов в возрасте 18-25 лет во всех федеральных округах РФ.