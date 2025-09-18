На БРИФ-2025 планируется заключить четыре инвестиционных соглашения на более чем 8,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. VII Балтийский региональный инвестиционный форум открылся в Ленобласти. Форум станет площадкой для демонстрации инвестиционного потенциала региона, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике Дмитрий Ялов

"Балтийский региональный инвестиционный форум - это ключевая площадка для демонстрации инвестиционного потенциала Ленинградской области. Здесь рождаются новые идеи, партнерства, проекты и точки роста. Мы создали все условия для диалога между бизнесом и властью, готовы предложить инвесторам уникальные возможности для реализации их амбициозных проектов. Приглашаю всех заинтересованных к продуктивной работе на форуме", - отметил он.

На БРИФ-2025 планируется заключить четыре инвестиционных соглашения на более чем 8,8 млрд рублей. Часть из них предусматривает расширение уже действующих на территории области предприятий, часть - создание новых.

В частности, ООО "Трансхолдинг" построит во Всеволожском районе производственно-складской комплекс по изготовлению промышленного оборудования для генерации и передачи электрической энергии. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей. В рамках реализации проекта будет создано 300 рабочих мест. Завершение проекта запланировано в 2030 году.

Главная тема Балтийского регионального инвестиционного форума в этом году - мировые торговые войны и риски рецессии. Также на форуме состоится заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области и открытый диалог бизнеса и власти.

В форуме примут участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, а также представители бизнеса.