Boeing летают у "Белавиа" в основном в другие страны, для полетов в РФ используется Embraer, подчеркнул основатель портала FrequentFlyers.ru

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рейсы белорусского авиаперевозчика "Белавиа" в Россию не сократятся после запрета США осуществлять полеты самолетам Boeing в РФ. Такое мнение выразил ТАСС основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

"Ранее запрета не было, однако Boeing летают у них (у "Белавиа" - прим. ТАСС) в основном в другие страны, в Россию - Embraer. Поэтому количество рейсов в Россию не сократится", - сказал он.

Как рассказал эксперт, после снятия санкций белорусская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в США на самолетах Airbus A330. "Но вопрос спроса: тут можно будет их загрузить только за счет трансферных пассажиров из России (и из США в Россию)", - отметил Шатилин.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, а также что Вашингтон снял санкции с "Белавиа".

Однако Минторг США не разрешил "Белавиа" выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию и несколько других стран. В то же время перевозчик имеет право использовать самолеты Boeing для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в другие страны, на которые не распространяется запрет министерства. "Белавиа" также может проводить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт этих воздушных судов.

Как ранее сообщали эксперты, "Белавиа" может возобновить рейсы в США. Однако воздушное пространство ЕС для авиакомпании по-прежнему закрыто и придется делать большой крюк для облета.