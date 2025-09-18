Президент республики отметил, что такие темпы роста открывают широкие перспективы для новых инвестиций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП Южной Осетии за прошедшие пять лет, с 2020 года, составил порядка 33%. За этот же период среднемесячные зарплаты в республике выросли на 54%, а бюджетные поступления - на 35%, заявил в интервью ТАСС президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"На сегодняшний день Республика Южная Осетия переходит от восстановления к развитию. По сравнению с 2020 годом ВВП республики вырос на 33%, среднемесячные заработные платы - на 54%, бюджетные поступления увеличились на 35%", - сказал он.

Гаглоев отметил, что такие темпы роста открывают широкие перспективы для новых инвестиций. В том числе с этой целью в республике проводят первый международный форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". "Для демонстрации наших возможностей и создания эффективной площадки для диалога властей страны и предпринимателей с 18 по 20 сентября в Цхинвале состоится международный форум, на котором будут обсуждаться в том числе перспективные для иностранного бизнеса направления", - подчеркнул президент республики.

О форуме

Первый международный форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форуме ожидается порядка 2 тыс. делегатов. Участие в мероприятии примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.