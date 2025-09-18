Их построят до конца 2026 года

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Для развития мощностей резидентов и привлечения новых инвесторов в особую экономической зону (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области построят восемь объектов инфраструктуры до конца 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Лотос".

"В 2025 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию четырех объектов: трех автомобильных дорог и распределительного пункта. <…> Строительство объектов осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области. <…> В 2026 году <…>планируется ввод в эксплуатацию еще четырех объектов (электроснабжения, два объекта транспортной инфраструктуры и производственное здание)", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что за весь период функционирования ОЭЗ появилось 45 объектов инженерной инфраструктуры. В их числе 17 объектов водоснабжения и водоотведения, более 10 объектов электроснабжения, один таможенный пост и транспортная инфраструктура. Кроме того, на ее территории построено шесть объектов кабельной канализации для сетей связи, возведены ограждения.

Также в пресс-службе отметили, что резиденты ОЭЗ перечислили в бюджет Астраханской области около 600 млн рублей налогов.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В ОЭЗ 15 резидентов. Объем инвестиций в проекты резидентов превысил 7 млрд рублей.