Наличные тем временем теряют популярность, показали результаты опроса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доля родителей, перечисляющих детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла в 1,5 раза - с 41% до 64%. Об этом свидетельствуют результаты исследования финтех-компании ЮMoney, проведенного среди пользователей сервиса (есть в распоряжении ТАСС).

"Все больше родителей переводят карманные деньги ребенку на банковскую карту. Это прямое следствие доступности удобных финансовых сервисов и растущего запроса на финансовую грамотность", - отметил директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Согласно данным исследования, переводы на банковскую карту стали основным способом выдачи средств. Этим методом теперь пользуются 64% родителей против 41% год назад. Одновременно наличные и копилки стремительно теряют популярность - теперь их используют лишь 11% респондентов против 16% годом ранее.

Суммы карманных расходов также заметно выросли. В настоящее время 41% родителей выделяют детям от 500 до 1 000 рублей в неделю, тогда как год назад такой суммой располагали лишь 27% детей. Еще 32% респондентов дают до 500 рублей еженедельно.

Меняется и модель родительского контроля. Беседы о тратах уступают место цифровому мониторингу через банковские приложения - такой способ используют 35% родителей против 19% в прошлом году. При этом большинство детей тратят средства на сладости, снеки и игрушки.

Опрос проводился в сентябре 2024 и 2025 годов среди 2 500 пользователей ЮMoney из всех регионов России.