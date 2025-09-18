Недобросовестный импорт также мешает росту спроса на отечественную продукцию, считает директор компании Сергей Чикалов

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Импорт является одним из факторов, которые сдерживают спрос на продукцию российских трубных компаний в стране, присутствует и недобросовестный импорт из третьих стран. ТМК видит, что текущие меры по защите рынка на сегодняшний день недостаточны. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах TNF-2025 генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.

"Еще один фактор, сдерживающий спрос на продукцию российских трубных компаний, это импорт. Россия продолжает ввозить трубную продукцию, которую могут производить отечественные предприятия", - сказал он.

Согласно экспертной оценке компании, объем такого импорта трубной продукции за 8 месяцев 2025 года составил 160 тыс. тонн.

"Имеет место недобросовестный импорт из третьих стран, в том числе для обустройства месторождений на Сахалине, а также для строительства инфраструктурных объектов газо- и нефтепереработки, нефтехимии и производства сжиженного природного газа. Мы видим, что действующие меры по защите рынка на сегодняшний день недостаточны", - отметил Чикалов.

Ранее в ТМК сообщали, что высокая ключевая ставка, сдерживающая инвестиции, рост издержек, высокий уровень инфляции и экспортные ограничения влияют на текущую динамику спроса на российском трубном рынке. Спрос на трубную продукцию в перспективе поддержит развитие обрабатывающих отраслей и повышение российских технологий в нефтегазовой сфере, отмечали в компании.