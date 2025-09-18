Так считает гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании будут постепенно переносить часть международных рейсов из аэропортов Сочи и Минеральных вод в недавно открывшийся Краснодар, такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Это может отразиться на турпотоке в Краснодарском крае летом 2026 года, когда начнется активная программа полетов в Турцию.

17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов. Полет выполнила авиакомпания "Аэрофлот", самолет прилетел из Москвы. Кроме того, авиакомпания "Азимут" открыла в аэропорту международное авиасообщение, был выполнен рейс в Стамбул.

"Авиакомпании могут в первую очередь перевести часть именно зарубежных рейсов не только из аэропорта Сочи, но и Минвод в Краснодар, потому что это ближайший аэропорт по выезду за границу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сочинская авиагавань будет больше интересна туристам, путешествующим внутри страны, особенно жителям Сибири и северных регионов.

Эксперт отметил, что на рейсах из Сочи в Таиланд и Турцию практически 90% пассажиров составляют жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Республики Крым, а также Донецка и Луганска, и только 10% приходится на сочинцев. После открытия краснодарского аэропорта эти рейсы, а вместе с ними и пассажиры, отдающие предпочтение зарубежным поездкам, переориентируются из Сочи в Краснодар, для них эта авиагавань ближе.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с ТАСС также подчеркнул, что часть туристов теперь будет летать за границу через аэропорт Краснодара, а не Сочи. Это может отразиться на турпотоке и загрузке средств размещения в Краснодарском крае в целом, однако, по прогнозам эксперта, произойдет это летом 2026 года, когда начнется активная программа полетов в Турцию.

При этом на пассажиропотоке в сочинской авиагавани, считает Ромашкин, открытие краснодарского аэропорта не отразится вовсе. "Аэропорт Сочи ежегодно обслуживает порядка 13 млн пассажиров, а Краснодар на этом рынке сейчас - новичок. [Кроме того,] пока он работает в ограниченном режиме, 10 часов в день, [с учетом этого] он будет обслуживать примерно 20-25 рейсов и 3-4 тыс. человек в сутки", - добавил он.

Также эксперты подчеркнули, что аэропорты Сочи и Краснодара не являются прямыми конкурентами, поскольку входят в один холдинг "Аэродинамика".

Об авиагавани Краснодара

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человек - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.