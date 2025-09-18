Интерес предприятий к киберстрахованию возрастает после крупных инцидентов, отметил партнер технологической практики компании "Технологии доверия"

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Не более 10% российских компаний имеют страховые полисы от киберпреступлений. В основном их приобретают крупные корпорации из финансовой, промышленной и ретейл-отраслей, сообщил ТАСС партнер технологической практики компании "Технологии доверия" Максим Иванов в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Сегодня в России не более 10% российских компаний застрахованы от киберпреступлений. В основном киберполисы покупают крупные корпорации, в частности из финансовой, промышленной и ретейл-отраслей. Малый и средний бизнес участвует пока не очень активно. Это связано с необходимостью дополнительных затрат на информационную безопасность, бюджет на которую, как правило, не заложен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, интерес компаний к киберстрахованию резко возрастает после крупных инцидентов, в результате которых, например, происходит утечка персональных данных. "С каждым годом информация становится все более ценным активом, это напрямую влияет на рост числа обращений по оформлению киберстраховки. Среднегодовой прирост количества заявок на заключение киберстраховых договоров составляет порядка 25%, рост продолжится", - уточнил Иванов.

Он пояснил, что типовые продукты в области защиты от киберрисков предлагают базовое покрытие финансовых потерь, а также расходов на реагирование и ответственность перед третьими лицами, а пакеты для крупного бизнеса представляют собой комплексные решения с учетом отраслевой специфики.

