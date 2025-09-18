Показатель составил более 1,2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Инвестиции иранского холдинга Golrang в завод моющих средств, который строится на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, составили более 1,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем объем заявленных в 2024 году вложений, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Лотос".

Строительство первого в России завода моющих средств крупнейшего иранского холдинга Golrang Industrial Group началось в июне 2021 года. Вложения в проект превышали 600 млн рублей.

"На сегодняшний день объем осуществленных ООО "Роза" (структура иранского холдинга Golrang Industrial Group) инвестиций составляет 1,206 млрд рублей. Реализация проекта иранского инвестора по созданию производства по выпуску средств бытовой химии различного назначения продолжается, строительство завода - на завершающей стадии", - сказали в пресс-службе, отметив, что предприятие планирует выйти на показатель производительности более 3 млн литров продукции по итогам 2026 года, несмотря на смещение сроков ввода в эксплуатацию.

В пресс-службе ОЭЗ подчеркнули, что, согласно уточненным расчетам, мощность завода по итогам 2027 года составит 6,8 млн литров средств бытовой химии, предприятие создаст более 100 рабочих мест.

Изначально заявленные инвестиции по проекту составляли 363,3 млн рублей. В прошлом году заместитель председателя правительства региона Илья Волынский уточнил, что вложения в проект увеличились до 609,45 млн рублей, что превышало стартовые расчетные инвестиции в полтора раза.

По данным пресс-службы Каспийского кластера ОЭЗ, Golrang Industrial Group в Иране работает в сфере производства моющих средств, фактически полностью обеспечивая потребности страны. Владеет десятками известных брендов, экспортирует продукцию в более чем 20 стран, в том числе в страны СНГ, арабские страны и другие.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В ОЭЗ 15 резидентов. Объем осуществленных ими инвестиций превышает 7 млрд рублей.