Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики приобретет пакет из 777 777 акций банка номинальной стоимостью $1 тыс., из них будет оплачено 168 411 акций, оставшиеся бумаги будут подлежать оплате по требованию

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении графика покупки пакета из 777 777 акций Евразийского банка развития (ЕАБР) общей стоимостью $168,4 млн. Документ опубликован на Lex.uz.

Согласно постановлению, министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики приобретет пакет из 777 777 акций банка номинальной стоимостью $1 тыс. Из них будет оплачено 168 411 акций (21,7%), оставшиеся бумаги будут подлежать оплате по требованию.

"Общая сумма оплаты составит $168,411 млн. Первые $10 млн поручено внести до 23 сентября (через неделю после вступления постановления в силу), оставшуюся часть - в течение 2026 2027 годов, равными долями в $79 205 500", - говорится в документе.

В апреле сообщалось, что Мирзиёев подписал закон, одобряющий присоединение Узбекистана к соглашению об учреждении ЕАБР. Согласно ему, банк будет работать "в соответствии с международными договорами, международным правом, принципами и нормами банковской деятельности".

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту стран-участниц, расширению их торгово-экономических связей и развитию интеграции на евразийском пространстве посредством инвестиций.

Банк был образован в январе 2006 года Россией и Казахстаном, его штаб-квартира находится в Алмате. В 2009 году членами банка стали Армения и Таджикистан, в 2010 году - Беларусь, а в 2011 году - Кыргызстан. ЕАБР имеет филиал в Санкт-Петербурге, представительства в Астане, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске и Москве. Уставный капитал банка составляет $7 млрд: оплаченный - $1,5 млрд, до востребования - $5,5 млрд.