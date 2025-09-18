По данным исследования T-Data, средний чек за отчетный период вырос на 12%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост оборота рынка общепита в России за январь - август 2025 года составил 8% в годовом выражении и обеспечен увеличением среднего чека на 12%, что в свою очередь компенсировало снижение числа посещений заведений, свидетельствуют результаты исследования T-Data экосистемы сервисов для предпринимателей "Т-бизнес" (данные есть у ТАСС).

"На рынке общепита происходит переход от увеличения трафика к управлению "весом" визита. Увеличение расходов (сырье, логистика, фонд оплаты труда, аренда) и высокая стоимость капитала влияют на предложение. На стороне спроса отмечается тенденция к менее частым, но более значимым посещениям, что повышает средний чек за счет количества позиций внутри него, core-блюд, напитков, десертов. Чем больше наполнение чека, тем больше его сумма. В результате выручка зависит от ценовой архитектуры, а не от количества чеков", - отмечается в исследовании.

Средний чек за отчетный период вырос на 12% - до 576 рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Количество покупок снизилось на 3%. При этом число точек общепита увеличилось на 8%.

Наибольший рост оборотов зафиксирован в Калмыкии (+47%) и Ленинградской области (+42%), где также значительно увеличилось число покупок - на 31% и 26% соответственно. Максимальный рост среднего чека отмечен в Еврейской АО и Курской области (по +23%).

Среди форматов общепита наибольший рост оборота показали пиццерии (+17%) и бары (+18%). При этом столовые и заведения с шаурмой потеряли 9% и 6% с сокращением числа покупок на 17% и 19% соответственно. В кафе и ресторанах выручка сократилась на 4%.

Рост среднего чека аналитики связывают с повышением цен, изменением состава заказов и развитием программ лояльности. Заведения активно используют приложения и карты лояльности для продвижения премиальных позиций и стимулирования повторных визитов.