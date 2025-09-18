Алгоритмы анализируют социально-демографические данные о пользователе, его финансовый профайл, отметил заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. ВТБ работает над внедрением собственных ИИ-алгоритмов по защите клиентов от мошенников. Алгоритмы "следят" за подозрительными операциями, защищают от взломов аккаунтов, а также от социальной инженерии. Об этом ТАСС на полях международного форума Kazan Digital Week 2025 сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Мы внедряем совокупность ИИ-алгоритмов собственной разработки по защите пользователей от мошенников. Они анализируют социально-демографические данные о пользователе, его финансовый профайл и т. п., а также сфокусированы на анализе действий клиента - транзакционной активности, перемещениях, операциях в приложении и др. Все это позволяет алгоритмам выявлять как попытки взлома аккаунтов пользователей и систем банка, так и нетипичное поведение клиента, в том числе случаи, когда человек оказывается под влиянием мошенников, и мы имеем дело с социальной инженерией", - сказал Кулик.

По его словам, раньше банк использовал готовые вендорские решения. "Переход от вендорских разработок к использованию собственных систем на базе ИИ-алгоритмов по защите пользователей от мошенников - это один из основных трендов современного финтеха", - отметил топ-менеджер.

