Показатели приближаются к 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский рынок киберстрахования демонстрирует устойчивую динамику и приближается к 1 млрд рублей. Спрос является ответом на ежегодный рост числа кибератак, сообщил ТАСС партнер технологической практики компании "Технологии доверия" Максим Иванов в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Российский рынок киберстрахования демонстрирует устойчивую динамику. За период с 2022 по 2024 год объем увеличился примерно в два раза, рост продолжается. Текущий объем рынка киберстрахования в России приближается к 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спрос является закономерным ответом на ежегодный рост числа кибератак: в 2024 году МВД зафиксировало около 765 тыс. киберпреступлений, только зарегистрированных инцидентов. "Реальное количество атак, включая невыявленные и неотчетные случаи, может быть значительно выше. При этом уровень раскрытия киберпреступлений остается низким, в 2024-м он не превышал 25%. Такая тенденция стимулирует спрос на киберстрахование, несмотря на возможные сложности с андеррайтингом (процесс оценки рисков, связанный со страхованием - прим. ТАСС) и дополнительные затраты для бюджета", - добавил Иванов.

Ранее Иванов сообщал, что не более 10% компаний в России имеют страховку от киберпреступлений, в основном крупные корпорации.

Типовые продукты в области защиты от киберрисков предлагают базовое покрытие финансовых потерь, а также расходов на реагирование и ответственность перед третьими лицами, а пакеты для крупного бизнеса представляют собой комплексные решения с учетом отраслевой специфики.

