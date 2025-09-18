Проректор по исследованиям и разработкам Сибирского госуниверситета науки и техники имени академика М.Ф. Решетнева Павел Колесников отметил, что строительство в Арктической зоне крайне актуально

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Строительные экоплиты и брус, создаваемые из отходов лесопиления, разработали в Красноярске. Материалы могут использоваться для строительства в Арктике, сообщил на круглом столе специализированной выставки "Эксподрев" проректор по исследованиям и разработкам Сибирского госуниверситета науки и техники имени академика М.Ф. Решетнева (Университет Решетнева) Павел Колесников.

"При этом плиты, которые мы предлагаем производству, производятся без связующих, то есть не добавляются никакие вредные клеи, формальдегиды и другие элементы <…> Мы предлагаем новый материал, который разработан в нашем университете. Это профилированный брус из опилок. Вот те плиты и этот брус, о чем я сегодня говорил уже, это производство из опилок <…> Возможность строительства до двух этажей, низкая теплопроводность, которая позволяет изготавливать стену толщиной 50 мм. Строительство в Арктической зоне сегодня тоже крайне актуально, поскольку данный материал не требует утилизации, он абсолютно экологичен. И для Арктики, в нашем понимании, он очень перспективный", - сообщил Колесников.

По его словам, данные стройматериалы обладают также свойствами массивной древесины.

Международная специализированная выставка технологий, оборудования и инструментов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности проходит в Красноярске с 17 по 19 сентября.

Университет Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработкой в сфере космических технологий, спутникостроения, лесовосстановления.