Навык трафферов заключается в том, чтобы обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещенных проектов, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты, которые обходят системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещенных проектов, называются трафферами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Траффер - это специалист, в совершенстве владеющий инструментами цифровой рекламы. Их навык - обходить системы модерации и безопасности, чтобы запускать рекламу запрещенных проектов: фейковых курсов и заработков, сайтов с cracked-софтом и активаторами и фишинговых форм и ссылок на стилеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД отметили, что цель траффера заключается в том, чтобы максимизировать охват публики. При этом чем больше людей он направит на вредоносный контент, тем выше его доход. "Жертвы, попавшие по этим ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт, потерять доступ к кошелькам", - добавили в управлении.

Трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом (вид мошенничества, связанный с незаконным использованием данных банковских карт без ведома их владельцев для проведения финансовых операций), обналом и дропами. Без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется, отметили в МВД. В УКБ добавили, что распознать теневую рекламу помогают кликбейтные заголовки. Настоящие эксперты и бренды редко прибегают к таким приемам. Также признаком того, что речь идет о теневой рекламе, могут быть комментарии-боты. Например, под постом размещаются десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, все пришло". Настоящие пользователи так не пишут.

Также трафферы используют приемы давления. "Таймеры обратного отсчета, всплывающие окна ("7 человек уже купили это за последние 5 минут"), упоминание "ограниченного количества товара" - все это призвано отключить ваше критическое мышление", - пояснили в кииберполиции. В МВД также советуют обращать внимание на адреса ссылок и домены. Так, сокращенные ссылки (bit.ly, t.me/+ и т. п.) могут вести куда угодно, а домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками. Кроме того, нужно соотносить контент и предложения. "Вам предлагают iPhone за 5 000 рублей под видом "тестового товара от поставщика" или курсы по инвестициям с гарантией дохода 300% - это классические признаки обмана", - подчеркнули в УКБ.

Если предложение выглядит слишком выгодно, то это не подарок, это точка входа для киберпреступника, подытожили в МВД.