МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ЦКБ "Рубин" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) представит на 18-й Международной выставке "Нева 2025" в Петербурге донный вариант необитаемой подводной станции (НПС) "Октавис". Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

"ЦКБ "Рубин" представит очередной этап работы над концепт-проектом подводной кибернетической экосистемы на выставке "Нева 2025". Бюро демонстрирует донный вариант необитаемой подводной станции "Октавис", которая обеспечит длительную работу автономных необитаемых подводных аппаратов", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что от первой версии необитаемой подводной станции, показанной на форуме "Армия-2024", донный "Октавис" отличается тем, что он размещается не в толще воды, а на морском дне с помощью четырех опорных конструкций. Донный "Октавис" ориентирован на глубину до 500 м, то есть на континентальный шельф, где добываются полезные ископаемые, происходит лов рыбы и краба. Источник питания НПС - литий-ионная батарея. Станция сможет получать энергию с берега либо платформы на шельфе.

По данным пресс-службы, "Октавис" сможет обслуживать от одного до трех роботов. Пристыковавшись к "Октавису", аппарат сможет пополнить заряд своей аккумуляторной батареи либо "припарковаться" на станции в ожидании следующей миссии. "Октавис" проанализирует техническое состояние аппарата и его программного обеспечения. Станция также сможет работать как центр хранения и передачи информации: НПС будет временно хранить сведения, собранные автономным НПА, и передаст их в береговой центр либо другим аппаратам. С помощью "Октависа" береговой центр сообщит автономному аппарату программу новой миссии. "Октавис" также можно использовать для сбора информации о параметрах среды, в частности, экологического мониторинга в районе установки станции.

В бюро подчеркнули, что благодаря НПС как минимум один подводный робот будет всегда готов к действию. "Октавис" позволит исключить риски спуска и подъема аппарата, особенно в штормовых условиях. Снизится стоимость миссий, поскольку не будет необходимости в постоянном присутствии судна обеспечения. Все это будет способствовать более широкой осведомленности о подводной обстановке. Контролировать действия станции и "приписанных" к ней подводных аппаратов можно будет из берегового центра либо с морской платформы. Связь станции с центром управления осуществляется по волоконно-оптическим жилам, интегрированным в структуру силового кабеля.