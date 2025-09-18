До 2022 года господдержки аграриев в регионе не было предусмотрено

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Работающим в Луганской Народной Республике аграриям после вхождения региона в состав РФ в 2022 году стали доступны порядка 15 направлений мер государственной поддержки. Как сообщил ТАСС глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин, до 2022 года господдержки аграриев в регионе не было предусмотрено.

"В части государственной поддержки каких-либо прямых субсидий аграрии [ЛНР до 2022 года] не получали. Соответственно, с конца 2022 года была проведена подготовительная работа по разработке государственных программ социально-экономического развития, в рамках которых как раз у нас и были предусмотрены несколько блоков поддержки. <…> Поддержку с конца 2022 года мы наращиваем, то есть федеральный центр нам выделяет дополнительные средства. <…> Начиная с 2023 года, у нас больше 15 направлений [доступны аграриям ЛНР], по которым оказываются меры государственной поддержки", - сказал он.

Сорокин уточнил, что одной из первых мер поддержки аграриев стало возмещение части затрат при производстве сельхозпродукции. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей ЛНР появилась возможность приобретать семена и удобрения - готовиться к следующему сезону полевых работ. Данная мера поддержки, по словам собеседника агентства, касалась не только растениеводческих предприятий, но и животноводства - аграрии республики начали получать субсидии за произведенное и реализованное молоко.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.