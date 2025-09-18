В работе сервисов красноярской авиакомпании произошел сбой

Специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением функционирования сервисов

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе информационных сервисов произошел в авиакомпании "Красавиа", находящейся в собственности Красноярского края. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"В работе информационных систем авиакомпании "Красавиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением функционирования сервисов. В авиакомпании принесли извинения за неудобства.

"Красавиа" - региональная авиакомпания Красноярского края, занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа, на Крайний Север. У компании есть международные рейсы из Красноярска и Кызыла до Улан-Батора (Монголия).