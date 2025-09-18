Наиболее заметная динамика роста среднего срока потребкредитов в августе по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Санкт-Петербурге и Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в августе 2025 года увеличился на 14,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,1 года (в июле - 2,7 года). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 9,7% (в 2024 году - 2,8 года) и в августе 2025 года оказался выше уровня трех лет впервые с начала 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с наименьшим значением среднего срока потребкредита в конце 2024 года в августе 2025 года данный показатель увеличился на 70,8% (в декабре 2024 года - 1,8 года).

Среди 30 регионов - лидеров в потребительском кредитовании наибольший средний срок выданных потребкредитов в августе этого года был отмечен в Санкт-Петербурге (4,28 года), Москве (4,13 года), Московской области (3,49 года), а также в Краснодарском крае (3,25 года) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (3,24 года). В свою очередь, наименьший показатель среднего срока потребкредитов продемонстрировали Приморский (2,59 года) и Хабаровский (2,58 года) края.

При этом наиболее заметная динамика роста среднего срока потребкредитов в августе по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Санкт-Петербурге (+31,8%), Москве (+20,1%), а также Ленинградской (+19,4%), Волгоградской (+17,1%) и Московской (+17%) областях.

"После резкого снижения во второй половине прошлого года, в 2025 году мы наблюдаем не только стабилизацию среднего срока потребкредита, но и рост данного показателя. Во многом это обусловлено стабилизацией выдачи потребкредитов в последние несколько месяцев, в том числе по причине корректировки банками своих ставок в сторону уменьшения. Так, средняя полная стоимость потребительского кредита в июне - августе сократилась сразу на 6,6 п. п. В то же время аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.